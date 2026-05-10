Віцепрезидент УАФ: Розслідування щодо матчу Полісся – Динамо показало, що не було жодного впливу на арбітрів

8 березня 2026 року у межах 19 туру Української Прем'єр-ліги зустрілися Полісся та Динамо (1:2). На жаль, центральний матч туру та одне з головних протистоянь у боротьбі за медалі завершився скандалом.

Арбітри зустрічі припустилися одразу низки результативних помилок – від непризначених пенальті та скасованого голу Полісся, до непоказаної червоної картки захиснику "біло-синіх" Крістіану Біловару.

Головним рефері був наш найкращий суддя Микола Балакін, який час від часу судить навіть матчі Ліги чемпіонів, а на ВАР йому допомагав Денис Шурман.

Ці помилки призвели до серйозних наслідків – після гри президент Полісся Геннадій Буткевич звернувся до керівництва УАФ з вимогою довічно відсторонити від футболу арбітра Дениса Шурмана.

Ініціативу загального реформування арбітражу публічно підтримали сім інших команд Української Прем'єр-ліги, серед яких Верес, Металіст 1925, Оболонь, Кривбас, Колос, Рух та СК Полтава.

З того часу пройшло 2 місяці, УАФ завершила розслідування щодо суддівства гри. Про це та не тільки Чемпіон поговорив з віцепрезидентом УАФ Артемом Стояновим.

Артем Стоянов Фото УАФ

"Мене сильно здивувала повна відсутність діджиталізації"

– За що ви відповідаєте в УАФ?

– Я дотичний до роботи УАФ з 2016. До 2024-го працював у дисциплінарних органах – був заступником голови контрольно-дисциплінарного комітету до 2019-го, потім – заступником голови апеляційного комітету. Тобто я в курсі, як працювала в загальному система УАФ.

Коли перезавантаження УАФ відбувалося, мене обрали спочатку до виконавчого комітету, і рік тому обрали першим віцепрезидентом. Відповідаю з комінукацію з УЄФА та ФІФА, з органами державної влади, регіонами і за внутрішній управлінський функціонал разом з іншими віцепрезидентами.

– Що вдалося зробити за цей рік, що ви є віцепрезидентом?

– Я адвокат, юрист, маю дуже великий досвід роботи у цій сфері. І спочатку, коли я прийшов на посаду ще у виконком, мене дуже сильно здивувала повна відсутність діджиталізації у футболі. Всі процеси, які відбувалися в УАФ, були якісь хаотичні, у паперовій формі.

Коли ми з командою зайшли та почали працювати, то перше що зробили – процес переведення в цифру. І наразі ми можемо сказати, що вся інформація сконцентрована в Будинку футболу через електронний документообіг. Це дає нам великі можливості для розвитку футболу і створює міцний фундамент для наступних кроків.

Дійсно я по новому подивився на цю всю історію. Головний крок, який ми зробили – це запуск діджиталізації всіх процесів у українському футболі. І в цьому році ми вже запустимо основні продукти, які розробили.

– З якими проблемами в роботі УАФ ви зіштовхуєтеся? Чи є корупційна проблема?

– Ми зробили дуже багато роботи, щоб корупції не було. Ми запровадили поліграфи – це звело ризики до мінімуму. Ми, як керівництво, повністю інтегрували систему електронних закупівель – робимо їх всі через тендери. Тобто кожна копійка УАФ витрачається на конкурентній основі і максимально раціонально. Ми про це все звітуємо перед громадськістю.

Ми враховуємо екномічно максимально вигідні пропозиції та робимо всі ці закупівлі. Як я казав раніше, переведення всього в цифру дало нам можливість мінімізувати цю проблему, щоб не виникало елементів корупції або зловживання владою.

Всі чомусь думають, що УАФ займається виключно національною збірною, професійним футболом і арбітражем. Але насправді це лише 10-15 відсотків роботи УАФ. Решта – розвиток дитячого та масового футболу і багато інших напрямків. Наприклад "Шкільний м'яч". Це програма, яка раніше існувала, як "Шкіряний м'яч". Потім її багато років не було, але коли ми прийшли, то реорганізували цей турнір і дали йому новий подих.

За перший рік у ній взяла участь тисяча шкіл та 15 тисяч дітей. Всі побачили, наскільки це класне змагання, і вже наступного року в нас втричі зросла кількість дітей та шкіл (50 тисяч учасників та понад 3000 шкіл).

До речі, фінальна частина турніру буде проходити напередодні фіналу Кубку України на "Львів Арені". Переможці будуть присутні на фіналі, для них це буде емоційний момент.

– А діти будуть саме присутні на турнірі, чи, наприклад, виводитимуть гравців на поле?

– Це буде такий собі сюрприз для дітей. Там буде цілий сектор для них.

Цей приклад показує те, який великий об'єм роботи виконується, що залишається за кадром. Те, що вболівальник збірної України не бачить сьогодні.

Також у нас була запроваджена "Національна ліга майбутнього". Це турнір, який дає можливість збільшити конкуренцію у віковій категорії 14-17 років, це майбутні гравці збірної України. Ми збільшили конкуренцію на цьому рівні, і тепер система має працювати, щоб не було провалу переходу від дитячого до дорослого футболу.

Є ще багато інших ініціатив, яки ми запровадили – та ж "Ліга дужих". Це крутий проєкт? Крутий. Вболівальники про нього знають, але не знають, скільки зусиль треба було, щоб втілити його в життя. Це лише маленька частина щоденної роботи УАФ.

" Корупції – немає, зовнішнього впливу – немає"

– Перейдімо до скандалу із суддівством матчу Полісся – Динамо. Чим завершилося розслідування?

– Перш за все, розслідування показало, що не було жодного зовнішнього впливу на арбітрів. Це принципово, що ми всім довели та показали. Так, присутній людський фактор, були присутні помилки. Але впливу на суддів не було. Це головне.

Нами було проведено розслідування, результати якого були доведені до клубів. Ми не можемо повну версію опублікувати публічно, бо там є персональні дані людей, і це буде неетично та некоректно. Але клуби мають ці результати, вони їх бачать.

Тому питання щодо корупції і впливу в цих матчах не стоїть. Там був виключно людський фактор, нічого більше.

– Але чому саме не публікуються результати поліграфів?

– Бо вони містять персональні дані. Там же ставлять не одне питання "Брав гроші чи ні?". Перш ніж поліграфолог вийде на питання, що нас цікавить, він ставить дуже багато інших. І там є питання з особистого життя, дуже багато особистої інформації, яку буде неетично публікувати. Поліграфічне дослідження може тривати 3-4 години.

– Так, я розумію. Але я мав на увазі саме ту частину, яка стосується виключно роботи на матчі.

– Ми зараз про це говоримо з вами, можемо вважати, що публікуємо результати у цьому інтерв'ю (посміхається – прим.). Корупції – немає, зовнішнього впливу – немає. Був присутній людський фактор.

– Насправді, часто у фанатів зустрічаю запит на публікацію результатів поліграфу. Мовляв, скандал був, поліграф був, треба показати й результи.

– Було багато результатів. Були відсторонення гравців через ставки, відсторонили трьох арбітрів, делегата матчу та спостерігача, а також тренера клубу УПЛ (Андрія Запорожана – прим.). По ньому була нещодавно апеляція, і апеляційний комітет підтвердив рішення про відсторонення. Також було чимало санкцій і відсторонень у дитячо-юнацькому футболі.

Арбітри наразі відчувають себе захищеними. Тому якщо до них надходить пропозиція, то вони одразу повідомляють УАФ. До того ж, якщо вони не повідомили, то також несуть за таке відповідальність. Тобто вони зацікавлені інформувати про таке.

– А як покарали арбітрів того матчу?

– Це питання до Комітету арбітрів та Катерини Монзуль – як карати арбітрів. Але наскільки мені відомо, то арбітр ВАР після матчу Полісся – Динамо жодного поєдинку ще не судив. Проте, повторюся, це питання до Комітету арбітрів. До нас – якщо є питання недоброчесності, ми слідкуємо насамперед за цим.

– Добре, у випадку недоброчесності, що загрожуватиме арбітру?

– Там і до пожиттєвого відсторонення доходить. Залежить від обставин – була пропозиція, вимагання чи щось інше. Там купа різних факторів, які аналізуються. Але це у будь-якому випадку буде дискваліфікація на певний строк або пожиттєво.

У нас є внутрішнє переконання, що корупцію можна викорінити виключно жорсткими покараннями, а це пожиттєве відсторонення. Але навіть відсторонення на 5 років вважайте є пожиттєвим. Після такого не можна повернутися.

– Наскільки я знаю, поліграф може помилятися. Як додатково перевіряються дані?

– Я особисто кілька разів проходив поліграф і з упевненістю можу сказати, що, на мою думку, неможливо обманути поліграф. Я не зустрічав таких людей. Можливо є поодинокі випадки, коли людина може таке зробити.

Ми наразі співпрацюємо з Українською асоціацією поліграфологів. Це громадська спілка, яка об'єднує в собі майже всіх поліграфологів України. Коли поліграфолог йде до нас, він не знає заздалегідь, кого опитуватиме. І ми теж не знаємо, кого нам пришлють.

Цей елемент рандомності унеможливлює завчасний вплив або якісь домовленості з поліграфологом.

Поліграф можна спробувати обманути, але поліграфолог це бачить. Там робляться певні вдохи/видохи. І якщо поліграфолог це бачить, то припиняє тестування. У нас також такі випадки вже були. В цьому і є професіоналізм поліграфолога – зрозуміти, що людина веде себе неприродно. Тому він робить зауваження або припиняє роботу.

– Тим не менш, окрім поліграфу, чи ведуться якісь розсідування додатково?

– Ми співпрацюємо з правоохоронними органами. Елемент корупції – це кримінальний карний злочин. І поліція, прокуратура, якщо є факти, також розслідує ці злочини. Це не проступок, а саме злочин.

– Після того скандального матчу Полісся звернулося до УАФ із вимогою відсторонити Шурмана…

– Як я вже казав, він відтоді не судив. Але Балакіна викликають на матчі УЄФА і він судить. Це показує, що рівень арбітражу в Україні гідний, якщо наші арбітри викликаються на міжнародні матчі.

– До речі, про Балакіна, він теж судив ту гру, і після того пропустив кілька турів. Чи це впливає на його роботу в Європі?

– Це справа УЄФА та ФІФА. У них свої критерії та оцінки, за якими вони викликають арбітрів. Якщо наші судді там працюють, то вони належного рівня, принаймі на думку УЄФА і ФІФА.

"Арбітрів реально не вистачає"

– 14 квітня була зустріч клубів щодо реформи арбітражу. Розкажіть про її результати.

– Ми провели зустріч. До речі, це була по суті перша зустріч президента УАФ Андрія Шевченка саме з власниками клубів УПЛ. За її результатами ми дійшли згоди про створення робочої групи з реформування арбітражу.

Артем Стоянов та Андрій Шевченко на зустрічі президентів клубів УПЛ Фото УАФ

Перед нашою розмовою я якраз був на зустрічі цієї групи, на якій ми обговорювали ідеї, як на майбутнє змінити арбітраж, які критерії будуть застосовуватися до якості, як він буде формуватися, критерії відбору, покарання тощо.

Наразі ми це обговорюємо, і сподіваюся, що за місяць в нас вже буде рішення, яке ми опублікуємо. Але дуже важливо, і це наше досягнення, що клуби хвалять настільки відкриту комунікацію з УАФ.

У нас зараз повна прозорість та відкритість у комунікації з клубами. Ми завжди їх чуємо, завжди спілкуємося. І цей фідбек від власників клубу нам дуже приємно чути.

– А хто входить в цю робочу групу?

– УПЛ визначила 5 представників футбольних клубів, а також юристи УПЛ та та представники різних напрямків УАФ.

– Чому на зустрічі з клубами, де обговорювали проблеми суддівства, не було голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль?

– То була зустріч з власниками про розвиток майбутнього. Навіщо там була Монзуль, яка до цього провела зустріч з кожним клубом УПЛ особисто? Всі питання, які були до неї, можна було задати в міжсезоння, і вона на все відповіла.

Зараз було більш глобальне питання, ніж просто поговорити з Катериною – про майбутнє арбітражу. Монзуль – керівник комітету арбітрів в УАФ. Але майбутнє – більш ширше питання.

Зустріч президентів клубів УПЛ Фото УАФ

– Як ви ставитеся до ідеї запрошення іноземних арбітрів?

– У нас 9 років не працювала "Школа молодих арбітрів", до того як ми прийшли. Ми відновили її роботу. Якби в нас не працювали академії, де б ми брали гравців? Якби ми запросили легіонерів, то в нас не було б своїх футболістів та збірної.

Наразі є велике питання по кількості арбітрів, їх реально не вистачає. Але школа набрала понад 500 учнів та має майже 100 випускників. Вони мають пройти певний шлях від випуску до УПЛ.

Але має пройти час. Думаю, 3-4 роки, і ми матимемо певну кількість арбітрів, буде конкуренція між ними, і тоді ми зможемо балансувати. Якщо хтось помилився, то буде судити інший. І це точно відобразиться на якості арбітражу.

Як зазначив Андрій Шевченко на зустрічі, якість арбітражу також залежить від якості футболу. Чим кращий футбол, тим менше роботи в арбітра.

– Але поки ці умовні 4 роки пройдуть, чи варто запросити іноземних рефері? Ви ж самі кажете, що суддів не вистачає.

– Ну ми ж не можемо поставити хрест на майбутньому українського арбітражу та запрошувати іноземних арбітрів, щоб вони судили. Ми з цим не погоджуємося. Ми вважаємо, що український арбітраж має розвиватися, і робимо для цього все необхідне.

Так, треба трохи перетерпіти. Але все буде добре, бо той фундамент, який ми заклали, дасть можливість побудувати дуже гарну систему.

– Сподіваємося. А зараз все ще багато суддівських помилок…

– Це моє особисте переконання. Є команда, вона може виграти, програти або зіграти внічию. Суддя також людина, яка може відсудити якісно, посередньо і неякісно. Дуже багато факторів на це впливають. Коли рефері буде більше, ми зможемо обирати тих суддів, хто більше готовий і конкуренція сприятиме їх прогресу.

– Але я про інше хотів запитати. Були матчі, коли через камеру недостатньої якості арбітри на ВАР не могли розгледіти, чи була рука, чи ні. В цьому плані ведеться робота?

– Технічні моменти також існують. Але щоб нам зробити якість ВАР, як у Лізі чемпіонів чи в АПЛ, треба дуже великі кошти профінансувати. На жаль, через війну це дуже важко зробити.

Ми зараз шукаємо спонсорів, партнерів, які можуть нам допомогти впровадити більш якісну систему. Але, все ж таки, це питання не на першому місці. Є купа інших питань, які варто вирішити в першу чергу.

Так, ВАР не суперякісний, але він дозволяє нормально проводити матчі.

"Якщо арбітр УПЛ судить якісно, то отримує декілька тисяч доларів на місяць"

– Чи є якісь клуби, які не хочуть реформувати суддівську систему?

– На зустрічі були присутні всі клуби УПЛ, окрім Олександрії, і всі одноголосно погодились, що її потрібно вдосконалити. А вдосконалення здійснюється шляхом реформ. Я не думаю, що там щось буде радикальне, але всі клуби згодні та надають всіляку підтримку своїми ідеями.

Зараз іде обговорення. Це показує, що всі команди мають запит на поліпшення якості арбітражу.

– А чи не планує УАФ підвищити зарплату суддям, щоб таким чином також боротися з корупцією?

– По-перше, в нас немає зарплати, арбітри – це не працівники УАФ . Судді працюють як ФОП здебільшого та отримують винагороди за проведені матчі. На сьогоднішній день, якщо арбітр УПЛ судить якісно, то отримує декілька тисяч доларів за місяць. І якщо ти гарно судиш, то тебе викликають на міжнародні матчі, де вже інші ставки та інші винагороди.

Тобто все залежить від арбітра. Якщо ти гарно працюєш, то отримуєш відповідну винагороду. До того ж ми і клуби суттєво піднімали оплату, 2 роки тому. Суттєво, я наголошую.

– Щодо перемовин ВАР. Чому УАФ не публікує їх частіше?

– Ми практично кожного тижня їх публікуємо в розборі від Ріццолі. А скільки перемовин публікують в Ла Лізі чи в АПЛ? Скандалів там не менше.

– Я мав на увазі – одразу після гри, чи протягом доби. Як УАФ робить у найскандальніших матчах.

– По-перше, це технічно непросто.

Арбітри – теж люди, які мають бути готовими до викликів. Вони працювали по старому, а зараз треба працювати по новому. Треба пройти шлях трансформації. На останні тури ми інтергували ідею, що судді оголошують свої деякі рішення в окремих матчах.

Ми хотіли це зробити раніше, але не було технічної можливості. Зараз ми з цим попрацювали, і тепер судді оголошують рішення в тестовому режимі.

Є щотижневі розбори. Якщо є резонансні питання, ми часто публікуємо перемовини. Таке не в кожній країні Європи існує. Такого в топ чемпіонатах немає, а ми відкрито це робимо.

Ми запровадили поліграфи для арбітрів, нам УЄФА це дозволило, хоча раніше казало, що так не можна робити.

– Але я тут саме про нас кажу. В нас же є перемовини, які публікуються. То чому не можна публікувати й інші?

– У нас 8 матчів у турі. То що, ми будемо публікувати з усіх? Ми ж не можемо задовольнити потреби всіх, це ж нереально. В нас є Комітет арбірів, є Ріццолі, який визначає резонансні питання та пояснює, є помилка чи ні.

– І наостанок, яка ситуація з розслідуванням щодо Полтави?

– Воно зараз триває. Я не можу поки коментувати, бо розслідування перебуває в активній фазі.