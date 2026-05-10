Полтава – Шахтар: чи прогнозують букмекери сенсацію в матчі 27 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Полтава вдома прийматиме Шахтар.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,04. Нічия – 15,00. Звитяга господарів – 61,00.

Поєдинок відбудеться 10 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 9 листопада 2025 року. Тоді "гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 7:1.

Зазначимо, що наразі Полтава та Шахтар посідають останнє та перше місця в турнірній таблиці відповідно. Навіть нічиєї буде достатньо, щоб донеччани вже після цієї гри гарантували собі чемпіонство.

