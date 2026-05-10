Полтава – Шахтар. Де та коли дивитися матч 27 туру УПЛ

У неділю, 10 травня, донецький Шахтар зіграє проти Полтави. Цей поєдинок закриє програму 27-го туру УПЛ сезону 2025/26.

Гра на стадіоні "Арена Львів" розпочнеться о 15:30.

Матч можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,04. Нічия – 15,00. Звитяга Полтави – 61,00.

У матчі першого кола Шахтар розгромив Полтаву з рахунком 7:1.

У турнірній таблиці команди знаходяться на діаметрально протилежних полюсах – донеччани на першому місці, а "містяни" на останньому. За підсумком матчу у Львові Шахтар може достроково оформити чемпіонство. Команді Арди Турана достатньо буде зіграти внічию з Полтавою.

