Пропускаємо, як за традицією, незрозумілі голи: Скрипник – про нічию з Металістом 1925 у 27 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 23:12
Наставник Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічию своєї команди з Металістом 1925 у 27 турі УПЛ, наголосивши, що його підопічні пропускають незрозуміли голи.

Слова фахівця наводить пресслужба луганського клубу.

"Гра, яка, в підсумку, дає позитивних емоцій. Пропускаємо, як за традицією, незрозумілі голи на перших хвилинах. Потім починаємо грати, бігти вперед. В кінці хотіли й перемогу здобути. Цього разу в перерві спокійно спілкувалися в роздягальні. Бачив настрій команди й вони самі розуміли, що треба змінити.

Радий за тих хлопців, котрі виходили на заміну. Після цього ми стали агресивнішими. Сьогодні в цьому плані все склалося гарно. Звичайно, є над чим працювати, що й будемо робити", – зазначив тренер.

Металіст 1925 у турнірній таблиці не зміг обійти київське Динамо, яке напередодні розписало мирову з ЛНЗ, та залишився на п'ятій сходинці. Зоря йде восьмою з 39 очками в активі.

Раніше свою думку щодо підсумку матчу висловив коуч Металіста 1925 Младен Бартулович.

