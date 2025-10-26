Турнірна таблиця УПЛ: Динамо та Шахтар повернули лідируючі позиції після 10-го туру
Завершився 10-й тур Української Прем'єр-ліги – за підсумками усіх матчів відбулись суттєві зміни у турнірній таблиці.
Донецький Шахтар розгромив Кудрівку та повернувся на перше місце, посунувши Кривбас та ЛНЗ.
Також до чільної двійки повернулось і Динамо, яке закрило п'ятиматчеву серію без перемог переконливим розгромом Кривбаса – 4:0.
Третє місце посідає ЛНЗ, хоча й має однакову кількість очок з киянами – по 20. Також 4-5 позицію поділяють Полісся та Кривбас, які набрали на один заліковий бал менше, ніж конкуренти.
Луганська Зоря, хоч і не змогла переграти Верес, граючи весь другий тайм у більшості, піднялась із 9 на 8 місце – допомогла розгромна поразка Оболоні від Полісся.
Турнірна таблиця УПЛ після 10 туру
- Шахтар
- Динамо
- ЛНЗ
- Полісся
- Кривбас
- Металіст 1925
- Колос
- Зоря
- Оболонь
- Карпати
- Кудрівка
- Верес
- Епіцентр
- Олександрія
- Рух
- СК Полтава
Зазначимо, що цього туру в УПЛ дебютував 19-річний форвард Оболоні Козлов, який вже встиг прокоментувати цю подію.