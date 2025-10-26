Турнірна таблиця УПЛ: Динамо та Шахтар повернули лідируючі позиції після 10-го туру

Завершився 10-й тур Української Прем'єр-ліги – за підсумками усіх матчів відбулись суттєві зміни у турнірній таблиці.

Донецький Шахтар розгромив Кудрівку та повернувся на перше місце, посунувши Кривбас та ЛНЗ.

Також до чільної двійки повернулось і Динамо, яке закрило п'ятиматчеву серію без перемог переконливим розгромом Кривбаса – 4:0.

Третє місце посідає ЛНЗ, хоча й має однакову кількість очок з киянами – по 20. Також 4-5 позицію поділяють Полісся та Кривбас, які набрали на один заліковий бал менше, ніж конкуренти.

Луганська Зоря, хоч і не змогла переграти Верес, граючи весь другий тайм у більшості, піднялась із 9 на 8 місце – допомогла розгромна поразка Оболоні від Полісся.

Турнірна таблиця УПЛ після 10 туру

Шахтар Динамо ЛНЗ Полісся Кривбас Металіст 1925 Колос Зоря Оболонь Карпати Кудрівка Верес Епіцентр Олександрія Рух СК Полтава

Зазначимо, що цього туру в УПЛ дебютував 19-річний форвард Оболоні Козлов, який вже встиг прокоментувати цю подію.