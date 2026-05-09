Зоря – Металіст 1925: прогноз букмекерів на матч 27 туру УПЛ

У суботу, 9 травня, відбудеться один із центральних матчів 27-го туру Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26, у якому луганська Зоря прийме харківський Металіст 1925.

Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння команду Младена Бартуловича. Перемогу "жовто-синіх" оцінюють коефіцієнтом 2,33, тоді як на звитягу луганців дають 3,66. Нічия – 2,90.

Історія протистоянь Зорі та Металіста 1925 налічує шість поєдинків, у 5 з яких перемогу святкували луганці, а в одному – харків'яни.

Поєдинок у першому колі сезону 2025/26 завершився впевненою перемогою підопічних Віктора Скрипника (3:1). У складі "чорно-білих" тоді забивали Будківський, Вантух і Слесар, а у "жовто-синіх" голом з пенальті відзначився Рашиця.

Команда Младена Бартуловича у попередніх 26 турах набрала 45 очок та посідає 6-те місце в турнірній таблиці. У Зорі – 38 залікових балів та восьма сходинка.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.