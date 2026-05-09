Зоря – Металіст 1925. Де та коли дивитися матч 27 туру УПЛ

У суботу, 9 травня, луганська Зоря зіграє проти харківського Металіста 1925 в межах 27-го туру УПЛ сезону 2025/26.

Поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00.

Матч можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння команду Младена Бартуловича. Перемогу "жовто-синіх" оцінюють коефіцієнтом 2,33, тоді як на звитягу луганців дають 3,66. Нічия – 2,90.

У першому колі впевнену перемогу здобули підопічні Віктора Скрипника, які забили суперникам три голи та пропустили один.

Металіст 1925 у турнірній таблиці займає 6-те місце, маючи 45 очок. Зоря йде восьмою, з відставанням від харків'ян у 7 балів.

