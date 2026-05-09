Втратили важливі очки: Бартулович – про нічию із Зорею у 27 турі УПЛ

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічию у матчі 27-го туру УПЛ проти Зорі, наголосивши, що його команда втратила важливі залікові бали.

Слова тренера наводить пресслужба харківського клубу.

"Так, звісно, дуже прикро втрачати перемогу під завершення матчу. Не вистачило другого голу. У нас було багато нагод, щоб забити ще раз і закрити цей матч. Але рахунок залишався мінімальним, а суперник розраховував на стандарти – у них багато високих гравців.

Один із таких моментів вони використали і зрівняли рахунок. Я вважаю, що ми добре почали матч, активно пресингували і створювали супернику проблеми. Але ще раз повторю: треба було забивати другий м'яч і закривати гру", – зазначив тренер.