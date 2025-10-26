Українська правда
Хвилинка радості, – нападник Оболоні оцінив свій дебют в УПЛ

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 16:26
Оболонь

Нападник Оболоні Олександр Козлов висловився про дебютний матч УПЛ, в якому його команда розгромно поступилась Поліссю.

19-річний гравець поспілкувався з клубною пресслужбою.

"У мене є хвилинка радості – це дуже велике досягнення, дебютувати в УПЛ за першу команду. На жаль поразка, але нічого, працюватимемо далі.
Трохи було хвилювання, але вже після перших кроків на полі все пройшло. Ми на початку гри контролювали ситуацію, двічі могли забити, але вийшло як вийшло", – розповів Козлов.

Зазначимо, що за підсумками гри Оболонь розмістилась на 10 місці, набравши 13 очок.

Цього сезону Козлов зіграв 7 матчів на рівні U-19, в яких зміг забити три голи та віддати одну результативну передачу.

Відео голів та огляд матчі Оболонь – Полісся доступний на сайті "Чемпіон".

