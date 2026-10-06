Визначився останній учасник 1/8 фіналу Кубку України
Чернігів став останнім учасником 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 з футболу, здолавши на виїзді Тростянець.
Перенесена зустріч завершилась із рахунком 4:2. Гості здійснили камбек, поступаючись після першого тайму 0:2.
Спочатку дублем відзначився Руслан Буряк. На 46-й хвилині Максим Шумило відіграв один м'яч, а вже наприкінці поєдинку перемогу своїй команді приніс Андрій Новиков, оформивши хеттрик.
1/16 фіналу, 6 жовтня
Тростянець – Чернігів 2:4 (2:0)
Голи: 1:0 – 23 Буряк, 2:0 – 35 Буряк, 2:1 – 46 Шумило, 2:2 – 76 Новиков, 2:3 – 85 Новиков, 2:4 – 90+4 Новиков
Зазначимо, що Чернігів є чинним фіналістом Кубку України. Минулого сезону він поступився у вирішальному поєдинку Динамо (1:3).
В наступній стадії турніру чернігівці зіграють з Епіцентром. Зі всіма парами 1/8 фіналу можна ознайомитись за посиланням.