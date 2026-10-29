Розгром у Класичному, сенсаційний Металіст та фартовий Петраков: підсумки 1/8 фіналу Кубку України

Упродовж трьох днів відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України. Черговий раунд змагань подарував кілька несподіваних результатів.

Харківський Металіст вибив із боротьби за трофей ЛНЗ – віцечемпіона минулого сезону. Шахтар у Класичному розгромив Динамо в матчі з трьома вилученнями. Один із фаворитів турніру, Харків, не без пригод обіграв аматорський Маяк, Полісся резервним складом проекзаменувало Новий Розділ, а Кривбас у серії пенальті переміг Зорю.

"Чемпіон" зібрав головні моменти 1/8 фіналу Кубку України.

Результати матчів 1/8 фіналу Кубку України

Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне) 0:1

(Рівне) 0:1 Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ) 3:0

Маяк (Сарни) – ФК Харків 1:2

1:2 ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків) 0:1

(Харків) 0:1 Полісся (Житомир) – Новий Розділ (Львівська область) 2:0

Чернігів – Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 1:2

(Кам'янець-Подільський) 1:2 Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 (по пен. 2:3)

(Кривий Ріг) 1:1 (по пен. 2:3) Карпати (Львів) – Олександрія 2:1

Бразильська магія від Вереса

Першу путівку до чвертьфіналу Кубку України розіграли Лівий Берег та Верес. Обидві команди напередодні поєдинку мали невдалі відрізки в чемпіонаті.

ФК Верес

Долю поєдинку було вирішено наприкінці першого тайму. Вікентій Волошин втратив м'яч, чим одразу скористалися гравці Вереса. Кулястий опинився у бразильця Веслі Помби, який елегантно посадив на газон Андрія Якиміва та пробив повз голкіпера.

Усі намагання "лелек" відновити паритет завершилися нічим. Верес утримав переможний рахунок та вп'яте у своїй історії вийшов до 1/4 фіналу Кубку України.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Верес

Три вилучення та розгром: Шахтар вибив Динамо з Кубку України

Українське Класичне стало центральною подією стадії 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок став першою перевіркою для виконувача обов'язків головного тренера Динамо Мацея Кендзьорека, який проводив лише другий матч на цій посаді.

У перші 30 хвилин на полі точилася рівна боротьба. Особливою активністю в Динамо вирізнявся реактивний вінгер Шола Огундана, який отримав кредит довіри від нового тренера "біло-синіх". Переломним у матчі стало вилучення Тараса Михавка – захисник відмахнувся від Олега Очеретька, заробивши червону картку.

ФК Шахтар

Грати вдесятьох проти Шахтаря – справа невдячна. "Гірники" скористалися чисельною перевагою ще до перерви – голом відзначився "фахівець" по Динамо Глейкер Мендоза. У другому таймі бразильці Ізакі та Аліссон довели рахунок до розгромного. Натомість "біло-сині" догравали поєдинок удев'ятьох – ще одну червону картку отримав Аліу Тіаре, який грав на позиції Михавка.

Емоції вирували і після фінального свистка. За суперечку з арбітром червоне світло перед собою побачив Едуардо Герреро.

Шахтар здобув перемогу в першому Класичному сезону. Динамо не зуміло захистити титул, який наступного року отримає нового володаря.

Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо

Аматори зупинилися за крок від сенсації

На стадії 1/8 фіналу взяли участь дві аматорські команди. Одна з них – сарненський Маяк – зустрічалася з Харковом. У складі господарів на поле вийшли п'ятеро колишніх гравців УПЛ на чолі з головним тренером Владиславом Кулачем. Натомість Младен Бартулович провів значну ротацію, надавши шанс проявити себе резервістам.

Харків'яни грали дещо академічно та розважливо, сподіваючись на класі обіграти суперника. У першому таймі Ігор Когут опинився першим на добиванні після штрафного у виконанні Олександра Яцика.

ФК Харків

Аматори повернули інтригу в другому таймі, коли ексгравець Дніпра-1 та Металіста Юрій Романюк розкішною гарматою з-за меж штрафного майданчика зняв павутину з кута воріт Данила Варакути. Запахло сенсацією, тож Бартулович одразу кинув у бій гравців основи – Батона Забергджу, Раміка Гаджиєва й Артема Смолякова.

Розв'язка настала в заключні хвилини. На 86-й хвилині Валерій Дубко дальнім ударом метрів із 20 вирвав перемогу для одного з лідерів УПЛ.

Відеоогляд матчу Маяк – Харків

Нездоланий бар'єр для ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ учетверте поспіль не зміг пройти представника Першої ліги в Кубку України. У попередніх розіграшах "фіолетові" припиняли боротьбу після зустрічей із Вікторією (двічі) та Буковиною.

У цьогорічному турнірі суперником ЛНЗ був харківський Металіст – одна з наймолодших команд Першої ліги. Упродовж матчу "жовто-сині" діяли дуже організовано, не дозволивши гравцям ЛНЗ реалізувати свої моменти. Натомість своїм шансом харків'яни скористалися на всі сто.

ФК Металіст

На 81-й хвилині Металіст отримав право на штрафний удар, який ідеально виконав 20-річний Данило Кайдалов. Підопічні Віталія Пономарьова так і не змогли відігратися.

Металіст став автором найбільшої сенсації 1/8 фіналу, вибивши з розіграшу Кубку України віцечемпіона минулого сезону.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Металіст

Перевірка резервістів

Інший учасник аматорського футболу, Новий Розділ, у Житомирі зустрічався з Поліссям. Тренер "вовків" Руслан Ротань скористався можливістю переглянути найближчий резерв.

Житомирська команда перемогла представника Львівщини завдяки голам ветерана Олександра Філіппова та Миколи Гайдучека, забитим у першому таймі. Новий Розділ гідно виглядав на тлі лідера УПЛ, підтвердивши невипадковість виходу до 1/8 фіналу.

У другому таймі у Полісся вийшли кілька гравців молодіжної команди, зокрема 17-річний дебютант Святослав Бандило. Втім, збільшити перевагу їм так і не вдалося.

Відеоогляд матчу Полісся – Новий Розділ

Історична перемога Епіцентру

Поєдинок у Чернігові мав відбутися в середу, 28 жовтня. Однак унаслідок російських атак матч довелося перенести до Київської області.

Фіналіст Кубку України сподівався повторити минулорічний успіх, розраховуючи на майстра з відбиття пенальті Максима Татаренка.

ФК Епіцентр

Суперники обмінялися голами в першому таймі – на гол подолянина Миколи Миронюка Чернігів відповів ударом Джіліндо Безгубченка. Зручний для "тигрів" рахунок зберігався до 86-ї хвилини, коли Максим Євпак зняв питання про переможця зустрічі.

Епіцентр уперше у своїй історії пробився до чвертьфіналу Кубку України, а Чернігів не зможе скласти компанію Металісту на цій стадії турніру.

Відеоогляд матчу Чернігів – Епіцентр

Бенефіс Кемкіна у серії пенальті

Кривбас підтвердив статус незручного суперника для Зорі, хоча матч розпочався дуже вдало для луганців. Уже на 7-й хвилині бразилець Джордан після подачі з кутового у виконанні Владлена Юрченка переправив м'яч у ворота суперника.

Підопічним Олександра Петракова вистачило 20 хвилин, щоб відігратися. Панамець Джовані Герберт був першим на підбиранні та з лінії штрафного майданчика зрівняв рахунок.

ФК Кривбас

До фінального свистка на полі точилася боротьба, в якій гості ні в чому не поступалися Зорі. Володаря путівки до чвертьфіналу визначила серія пенальті. Героєм психологічного протистояння став голкіпер Кривбасу Олександр Кемкін, який відбив удари Джордана та Пилипа Будківського, а Ігор Горбач влучив у поперечину.

Безвиграшна серія Зорі в матчах із Кривбасом збільшилася до 12 поєдинків. Петраков зумів налаштувати своїх підопічних на кубкове протистояння та здобути бажаний результат.

Відеоогляд матчу Зоря – Кривбас

Гол-красень не допоміг Олександрії пройти Карпати

Останній чвертьфіналіст Кубку України визначився у Львові. На стадіон "Україна" завітала Олександрія, яка за підсумками минулого сезону залишила УПЛ.

Поєдинок виявився дуже конкурентним. Команда Володимира Шарана створила чимало проблем господарям. Усі три голи були забиті ще в першому таймі. У складі "зелено-білих" відзначилися Амбросій Чачуа з пенальті та бразилець Фелліпе.

ФК Карпати

Інтригу в матчі повернув півзахисник "містян" Олександр Козак, який забив гол-красень "у роздягальню". Наприкінці зустрічі футболісти Олександрії мали можливість зрівняти рахунок, але Роман Мисак надійно діяв у воротах "левів".

У підсумку Карпати здобули перемогу, перервавши чотириматчеву безвиграшну серію, яка тривала з 16 вересня.

Хто вийшов до 1/4 фіналу Кубку України

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися всі вісім учасників чвертьфіналу Кубку України. Вперше за 35-річну історію турніру обидва фіналісти попереднього розіграшу не пройшли до 1/4 фіналу.

Боротьбу за трофей продовжать сім команд Української Прем'єр-ліги: Верес, Шахтар, Харків, Полісся, Епіцентр, Кривбас і Карпати.

Єдиним представником Першої ліги у чвертьфіналі став харківський Металіст.

УАФ найближчим часом оголосить дату жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. Базові дати матчів на цій стадії – 2–4 березня 2027 року.

Найкращі бомбардири Кубку України сезону-2026/27

Список найкращих бомбардирів Кубку України сезону-2026/27 очолюють форвард Зорі Ігор Горбач і півзахисник Епіцентру Артем Козак. Обидва забили по три м'ячі. Ще 20 футболістів мають у своєму активі по два голи.