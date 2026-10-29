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Вперше в історії фіналісти минулого розіграшу Кубку України не дійшли до чвертьфіналу

Денис Шаховець — 29 жовтня 2026, 19:25
Вперше в історії фіналісти минулого розіграшу Кубку України не дійшли до чвертьфіналу
ФК Динамо Київ

Вперше за 35-річну історію Кубку України з футболу фіналісти минулого розіграшу не змогли вийти до стадії 1/4 фіналу турніру.

Про це повідомляє "Чемпіон".

У фіналі Кубку України 2025/26 у травні цього року київське Динамо перемогло Чернігів (3:1), однак вже у жовтні, в новому розіграші, обидва фіналісти завершили боротьбу.

Динамо в 1/8 фіналу програло Шахтарю (0:3), а Чернігів вилетів від Епіцентру (1:2).

У всіх попередніх 34 розіграшах як мінімум один із минулорічних фіналістів проходив до стадії восьми найсильніших.

Нагадаємо, до чвертьфіналу поточного сезону вийшли Верес, Шахтар, ФК Харків, Металіст, Полісся, Епіцентр та Кривбас. Останнього чвертьфіналіста визначають Карпати та Олександрія.

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