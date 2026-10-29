Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України

Олександр Булава — 29 жовтня 2026, 20:18
Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України

У четвер, 29 жовтня, відбулись заключні матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу, за результатами яких визначились чвертьфіналісти турніру.

До 1/4 фіналу Кубку України пробилися: Верес, Шахтар, Харків, Металіст, Полісся, Епіцентр, Кривбас і Карпати.

Нагадаємо, центральний поєдинок завершився розгромною перемогою Шахтаря над чинним володарем трофея Динамо (3:0). Сенсацію створив Металіст, який вибив ЛНЗ завдяки голу Данила Кайдалова на 81-й хвилині.

Також до чвертьфіналу пробилися Полісся, Харків, Епіцентр, Кривбас і Карпати. Криворіжці здолали Зорю в серії пенальті (3:2) після нічиєї 1:1 в основний час, а львів'яни перемогли Олександрію з рахунком 2:1.

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка України:

  • Шахтар – Динамо 3:0
  • ЛНЗ – Металіст 0:1
  • Чернігів – Епіцентр 1:2
  • Полісся – Новий Розділ 2:0
  • Маяк Сарни – Харків 1:2
  • Зоря – Кривбас 1:1 (2:3 після пенальті)
  • Карпати – Олександрія 2:1

Список усіх пар 1/4 фіналу Кубка України визначиться шляхом жеребкування. Базова дата наступної стадії турніру 2-4 березня 2027 року.

Кубок України з футболу

Кубок України з футболу

Епіцентр на шляху до чвертьфіналу Кубку України вибив Чернігів, Зоря по пенальті поступилась Кривбасу
Вперше в історії фіналісти минулого розіграшу Кубку України не дійшли до чвертьфіналу
1/8 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 29 жовтня
Скрипник – про виліт з Кубку України: Гра була під нашим контролем
Дуже важко так грати: Гайдучик оцінив перемогу Полісся над Новим Роздолом у Кубку України

Останні новини