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Епіцентр став черговим учасником 1/4 фіналу Кубку України, здолавши Чернігів

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 13:56
Епіцентр став черговим учасником 1/4 фіналу Кубку України, здолавши Чернігів
ФК Чернігів

Епіцентр мінімально переграв Чернігів та став черговим учасником чвертьфіналу Кубку України.

Команди обмінялись голами у першому таймі, після чого Епіцентр з кожною десятихвилинкою збільшував тиск на ворота суперників і зрештою домігся свого – Євпак наприкінці матчу скористався помилкою півзахисту Чернігова та реалізува вихід сам-на-сам.

Кубок України з футболу
1/8 фіналу, 29 жовтня

Чернігів – Епіцентр 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Миронюк, 24, 1:1 – Безгубченко, 45+2, 1:2 – Євпак, 86

В іншому матчі ігрового дня між собою грають Кривбас та луганська Зоря – на момент публікацї новини рахунок 1:1.

Завершальний матч 1/8 фіналу Кубку України заплановано на 18:00 – львівські Карпати прийматимуть Олександрію.

Зазначимо, що базова дата наступної стадії турніру 2-4 березня 2027 року.

Напередодні Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0, граючи з 30-ї хвилини у більшості через вилучення Тараса Михавка.

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