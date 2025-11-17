Тренер збірної Ісландії: Для декого в команді це був останній шанс потрапити на великий турнір

Головний тренер збірної Ісландії з футболу Арнар Гуннлаугссон заявив, що для деяких гравців його команди вихід на ЧС-2026 був останньою змогою зіграти на великому міжнародному турнірі.

Наставник "острів'ян" порівняв не вихід на мундіаль у США, Канаді та Мексиці з пропуском чемпіонату світу-2014 у Бразилії.

"Це, очевидно, величезний шок. Дехто вважає це своїм останнім шансом потрапити на великий турнір. Але для молодших гравців все інакше. Їм важко чути, що вони мають чекати кілька років на наступну нагоду, але час у футболі минає швидко. Зараз ми повинні робити те, що зазвичай роблять після програшу: бути розчарованими і засмученими.

Це була велика можливість, і наступного року відбудеться великий турнір, в якому ми не братимемо участі. Потім почнеться аналіз того, що пішло не так, не тільки в цій грі, але й у всій кваліфікаційній кампанії. Це просто факт: якщо щось не вдається у вашому плануванні, то щось не так. Питання в тому, наскільки це серйозно, але це явно те, що потрібно виправити до наступної кваліфікаційної кампанії", – підсумував Гуннлаугссон.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.