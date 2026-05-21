Повернення Ноєра. Німеччинна опублікувала заявку на ЧС-2026

Олег Дідух — 21 травня 2026, 14:38
Тренерський штаб збірної Німеччини з футболу визначився з заявкою команди з 26 футболістів на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Німецького футбольного союзу.

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм, Німеччина), Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина), Александер Нюбель (Штутгарт, Німеччина).

Захисники: Вальдемар Антон, Ніко Шлоттербек (обидва — Боруссія Дортмунд, Німеччина), Натаніель Браун (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Давід Раум (РБ Лейпциг, Німеччина), Антоніо Рюдігер (Реал, Іспанія), Джонатан Та (Баварія, Німеччина), Малік Тшау (Ньюкасл, Англія).

Півзахисники: Паскаль Гросс (Брайтон, Англія), Йозуа Кімміх, Александер Павлович, Леон Горецка, Джамал Мусіала, Леннарт Карл (усі — Баварія, Німеччина), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Ангело Штіллер (Штутгарт, Німеччина), Надім Амірі (Майнц, Німеччина), Флоріан Віртц (Ліверпуль, Англія).

Нападники: Максіміліан Баєр (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Кай Гаверц (Арсенал, Англія), Джеймі Левелінг, Деніз Ундав (обидва — Штутгарт, Німеччина), Лерой Сане (Галатасарай, Туреччина), Нік Вольтемаде (Ньюкасл, Англія).

Відзначимо присутність у заявці голкіпера Баварії Мануел Ноєра, який повернувся у збірну після дворічної перерви.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2026 суперниками Німеччини будуть збірні Кот-д'Івуару, Еквадору та Кюрасао.

