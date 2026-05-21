Салах і Мармуш потрапили в заявку збірної Єгипту на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Єгипту з футболу визначився з заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Єгипту.

Воротарі: Мохамед Ель-Шенаві, Мустафа Шобейр (обидва – Аль-Ахлі Каїр), Мохамед Алаа (Ель-Гуна), Аль-Махді Соліман (Замалек)

Захисники: Мохамед Хані, Ясер Ібрагім (обидва – Аль-Ахлі Каїр), Тарек Алаа (Аль-Хабрі), Хамді Фатхі (Аль-Вакр), Рамі Рабіа (Аль-Айн), Хоссам Абдельмаджід (Замалек), Мохамед Абдельмонем (Ніцца), Ахмед Фоту (Замалек), Карім Хафез (Пірамідс)

Півзахисники: Маруан Аттія, Трезеге, Зізо (всі – Аль-Ахлі Каїр), Моханад Лашін (Пірамідс), Набіль Емад (Ель-Наджма), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ібрагім Адель (Норшеллан), Хессем Хассан (Реал Ов'єдо), Мохамед Салах (Ліверпуль)

Нападники: Омар Мармуш (Манчестер Сіт), Хамза Абделькарім ("Барселона Б), Актай Абдулла (Смуха)

На ЧС-2026 Єгипет зіграє в групі G зі збірними Бельгії, Ірану та Нової Зеландії. Раніше свою заявку на турнір оголосила збірна Німеччини.