Збірна Сенегалу опублікувала заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Сенегалу визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Сенегалу.

📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

До заявки увійшли 28 гравців, 2 будуть відсіяні безпосередньо перед стартом турніру.

Воротарі: Едуар Менді (Аль-Ахлі), Морі Діау (Гавр), Єванн Діуф (Ніцца).

Захисники: Каліду Кулібалі (Аль-Хіляль), Ель-Хаджі Малік Діуф (Вест Гем), Мусса Ньякате (Ліон), Мамаду Сарр (Челсі), Абдулай Сек (Маккабі Хайфа), Ісмаїл Якобс (Галатасарай), Антуан Менді (Ніцца), Крепен Діатта (Монако), Мустафа Мбоу (Париж), Ілай Камара (Андерлехт).

Півзахисники: Ідрісса Гейє (Евертон), Папе Гейє (Вільярреал), Ламін Камара (Монако), Хабіб Діарра (Сандерленд), Пате Сісс (Райо Вальєкано), Пап Матар Сарр (Тоттенгем), Бара Сапоко Ндіайє (Баварія).

Нападники: Садіо Мане (Аль-Наср), Ісмаїла Сарр (Крістал Пелас), Іліман Ндіайє (Евертон), Ассане Діао (Комо), Ібрагім Мбайє (ПСЖ), Ніколас Джексон (Челсі), Бамба Діенг (Лор'ян), Шериф Ндіайє (Самсунспор).

Сенегал на чемпіонаті світу-2026 зіграє в групу І з командами Франції, Норвегії та Іраку. Раніше свою заявку оголосила збірна Єгипту.