Сейви Трубіна та голи в кінцівці: збірна України вистраждала перемогу над Ісландією

Щастя. Україна здолала не тільки ісландців, а й абсолютно ідіотський регламент ФІФА. Здавалося б, у всіх кругових турнірах з більш-менш невеликою кількістю учасників перший додатковий показник – це особисті зустрічі, але ісландці до останнього могли пролізти в плейоф, тому що просто більше забили азербайджанцям.

На щастя, цього не сталося. Чемпіон намагається зрозуміти, чому.

Ребров вирішив бути максимально консервативним...

До вирішального матчу відбору, року, дворічного циклу тощо збірна України підходила, маючи якусь-то винятково мінімальну кількість лідерів. Навіть якщо з найочевидніших показників статусу починати: ось Матвієнко капітан, але хіба його переведення в запасні когось здивує?

Ярмоленко скоріше дивує, коли здоровий і може грати за збірну; Трубін грає, коли не готовий грати Лунін; із центрфорвардом тренер так і не визначився, із центром поля – теж...

І в ситуації, коли ставки стали максимально високими, тренер вирішив максимально наблизитися до найкращого матчу з попередніх – тобто до ісландського. Ось стартовий склад на матч першого кола:

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Шапаренко, Малиновський – Гуцуляк, Ванат, Судаков.

А ось "старт" сьогоднішньої гри:

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Малиновський – Циганков, Ванат, Зубков

Всього три заміни, одна з них вимушена (Судаков травмований). І, гадаю, всі вже досить тверезо розуміють статус Динамо в сучасному футболі, щоб розуміти, що один з найгірших гравців основи киян поступається в класі одному з найкращих гравців основи Брентфорда.

Шапаренко, загалом, навряд чи викликав масовий жаль щодо свого переведення в запас – на користь Ярмолюка. Дуже ймовірно, що з Єгором і в Ісландії не було б такого прохідного двору в обороні.

... І влучив у яблучко з оновленням

Залишається одна-єдина заміна – і тут, при всій повазі до Гуцуляка, Ребров зробив правильний вибір. Циганков і поперечину струсонув після проходу, і опонентів обігрував, і загострював – загалом, був найкращим.

Коли навіть удар із гострого кута ледве-ледве витягує з "дев'ятки" воротар, це знак, що гра в людини йде. Перейти б йому вже з Жирони в якусь нормальну команду... Утім, я відволікся.

Про п'ять м'ячів, "як того разу", говорити не доводилося, тому що у Малиновського, на жаль, зовсім не пішла гра. Руслан, на жаль, для збірної залишається гравцем настрою, і якщо на острові він подарував один із найяскравіших перфомансів для конкретного гравця збірної України в принципі, то зараз навіть штрафні не пішли.

Можна пробачити, якби не Руслан, звітний матч у принципі вже б нічого для України не значив би – але факт, що довелося шукати приховані ресурси.

І, думаю, багато хто критикував, якщо не сказати грубіше, вибір Реброва, коли Ванат на початку другого тайму не реалізував стовідсотковий момент. Ісландія все-таки далеко не та, що за часів виходів на ЧС і Євро: вона слабше грає в обороні, надає більше шансів.

Так от, гадаю, не менше, ніж Ванат, злості з диванів викликав Зубков, який показував дуже низький ККД до 83 хвилини. І що далі, то більше було сумнівів: усе ж в останніх 8 турах Суперліги в нього аж одна результативна дія (допоміг Кайсеріспор розгромити 4:0), можна відстежити спад...

Але в потрібний момент він зміг відклеїтися від усіх суперників і пробити без шансів для воротаря.

Вирішальну роль зіграв глибший склад

Футбол іноді дуже проста гра. Коли в однієї країни населення 30 мільйонів, а в іншої 0,3, то стократна (ви тільки вдумайтеся в цей масштаб) перевага все ж таки формує якусь-то перевагу в класі.

Гуцуляк, звісно, приїжджає на лаву збірної з лави Полісся, але це в будь-якому разі дуже класний гравець і він за пів години на полі подарував гол і асист. Ще до компенсованого часу скидку, яку можна вважати золотою, на Зубкова виконав саме він.

Яремчук не забив тільки завдяки суперсейвам Олафссона – і, до речі, неможливо, просто злочинно буде забути про такий самий сейв Трубіна ще за рахунку 0:0. Ісландці дуже мало що змогли показати в Польщі, але за ними були стандарти – річ, яка з єдиного козиря найбездарніших команд раптово стала модним, рівня Арсеналу і Ліверпуля, трендом.

Так ось, після штрафного один із ветеранів команди, Віктор Паульссон, мав забивати, але Трубін видав сейв вищого класу.

Але ж і він грає в основі багато в чому через проблеми Луніна, і Зубков вийшов на поле через проблеми Судакова... Загалом, багата земля українська талантами, хто б що не говорив.

Велике щастя – забити так пізно

Тому що з матч-менеджментом у Реброва очевидні проблеми. Від України було потрібно утримувати перевагу якихось-то 12 хвилин, рахуючи компенсований час – і навіть за цей час збірна встигла пройтися по лезу бритви.

Брати Гудйонсени могли увійти в історію країни, та й усього футболу – велике щастя, що один після пасу іншого влучив у партнера по команді, і вже після рикошету м'яч зміг накрити Трубін.

Як не крути, найбільш критикованим персонажем цієї збірної залишається головний тренер. Перемога над ісландцями, звісно, дарує швидкий викид дофаміну, але після відмови навіть за боротьбу з французами її, по-хорошому, треба було вимагати. Дамоклів меч над Ребровим продовжує висіти – просто тепер у нього буде ще, як мінімум, один матч, щоб поліпшити своє реноме.