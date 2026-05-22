Збірна Конго мусить пройти 21-денну ізоляцію перед ЧС-2026 через загрозу Еболи

Виконавчий директор робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу Ендрю Джуліані заявив, що збірна Конго має пройти 21-денну ізоляцію перед мундіалем через загрозу вірусу Еболи, інакше їй можуть заборонити брати участь у турнірі.

Про це повідомляє ESPN.

"Ми чітко дали зрозуміти Конго, що вони повинні дотримуватися вимог щодо ізоляції протягом 21 дня, перш ніж зможуть приїхати до Х'юстона 11 червня. Ми також чітко пояснили уряду Конго, що вони повинні дотримуватися цих вимог, інакше ризикують не змогти приїхати до Сполучених Штатів. Ми не можемо висловитися ще чіткіше".

За словами Джуліані, відповідні органи США вже проінформували ФІФА, уряд та збірну Конго про це рішення. "Леопарди" мають пробути термін ізоляції в Бельгії, де вони й наразі тренуються та мають зіграти два спаринги.

Виконавчий директор також пояснив, що охорона здоров'я на чемпіонаті світу – це дуже важливо.

"Ми хочемо переконатися, що в цьому питанні ніщо не проникне на нашу територію або не наблизиться до наших кордонів. Якщо до команди приєднаються інші люди, вони повинні перебувати в ізольованому від решти команди середовищі.

Якщо вони все-таки приїдуть і у когось із них з'являться симптоми, це поставить під загрозу можливість для всієї команди взяти участь у цьому чемпіонаті світу".

Зауважимо, що на груповому етапі чемпіонату світу 2026 року збірна Конго зіграє проти Португалії, Колумбії та Узбекистану. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, напередодні у Конго зафіксували 17-й спалах Еболи – на момент 22-го травня кількість смертей від хвороби зросла до понад 130.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про "глибоку стурбованість" через цей спалах вірусу. Також стало відомо, що стримування нового спалаху Еболи у Конго ускладнилося через несвоєчасне виявлення маловивченого штаму вірусу.