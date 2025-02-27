Артета поділився невтішними новинами про терміни повернення Сака та Мартінеллі

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що весь наступний місяць він не зможе розраховувати на Бука Сака та Габріела Мартінеллі, які продовжуються відновлюватися після травм.

Слова 42-річного іспанця наводить The Athletic.

Артета поділився інформацією, що його вінгери вийдуть на поле не раніше щонайменше квітня.

"Я не думаю, що вони повернуться раніше міжнародної паузи, ні. Давайте подивимося, як вони відновлюватимуться протягом наступних кількох тижнів, щоб також зробити правильні кроки. Вони були відсутні довгий-довгий час, тож нам доведеться їх інтегрувати, можливо, поступово. Вони добре відновлюються, але їм ще далеко до повернення. Завтра у нас буде зустріч, щоб обговорити, на якому вони етапі, особливо Габі. Ймовірно, у нього є шанс з'явитися раніше, ніж у Букайо. Але як скоро це станеться, ми побачимо протягом наступного тижня або десяти днів", – сказав Артета.

Нагадаємо, що Сака не грає з кінця грудня минулого року, вінгеру зробили операцію на підколінному сухожиллі. Мартінеллі в свою чергу опинився поза грою на початку лютого, також травмувавши підколінне сухожилля.

Цієї ж травми зазнав Кай Гаверц, який вилетів до кінця сезону під час тренувального збору "канонірів" у Дубаї. А в січні Габріел Жезус пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна.

Вчора Арсенал не зміг обіграти на виїзді Ноттінгем Форест, завдавши всього один удар у площину воріт суперника за всю гру.