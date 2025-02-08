Стали відомі подробиці травми Мартінеллі
Габріель Мартінеллі
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Вінгер лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Футболіст отримав ушкодження задньої поверхні стегна в поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла та пропустить близько місяця.
У сезоні-2024/25 Мартінеллі зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів та відзначився чотирма результативними передачами.
Зазначимо, що після матчу із "сороками" Арсенал вирушив на короткостроковий збір у Дубай.