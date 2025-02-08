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Стали відомі подробиці травми Мартінеллі

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 16:02
Габріель Мартінеллі: подробиці травми
Габріель Мартінеллі
Getty images

Вінгер лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Футболіст отримав ушкодження задньої поверхні стегна в поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла та пропустить близько місяця.

У сезоні-2024/25 Мартінеллі зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів та відзначився чотирма результативними передачами.

Зазначимо, що після матчу із "сороками" Арсенал вирушив на короткостроковий збір у Дубай.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал Лондон Габріел Мартінеллі

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