Стали відомі подробиці травми Мартінеллі

Вінгер лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Футболіст отримав ушкодження задньої поверхні стегна в поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла та пропустить близько місяця.

У сезоні-2024/25 Мартінеллі зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів та відзначився чотирма результативними передачами.

Зазначимо, що після матчу із "сороками" Арсенал вирушив на короткостроковий збір у Дубай.