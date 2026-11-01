Артета оцінив шанси підписати новий контракт з Райсом найближчим часом
Деклан Райс
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про плани команди на підписання нового контракту із Декланом Райсом.
Слова фахівця передає Standart.
Іспанський наставник упевнений, що лідер півзахисту щасливий у клубі, а тому не хвилюєтья щодо нової угоди.
"Моє відчуття полягає в тому, що він дуже щасливий тут. Під час кожної нашої розмови я чую від нього бажання залишатися в клубі протягом тривалого часу. Тож це лише питання часу, коли ми владнаємо всі деталі", – розповів Артета.
Нагадаємо, Деклан Райс виступає за "канонірів" з літа 2023 року, коли перебрався з Вест Гема за 105 млн фунтів.
Цього сезону хавбек зіграв у складі лондонців 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав чотири асисти. Його чинна угода з Арсеналом розрахована до літа 2028 року.
Раніше Артета повідомив строки відновлення лідера команди Букайо Сака.