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Артета оцінив шанси підписати новий контракт з Райсом найближчим часом

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 16:04
Артета оцінив шанси підписати новий контракт з Райсом найближчим часом
Деклан Райс
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про плани команди на підписання нового контракту із Декланом Райсом.

Слова фахівця передає Standart.

Іспанський наставник упевнений, що лідер півзахисту щасливий у клубі, а тому не хвилюєтья щодо нової угоди.

"Моє відчуття полягає в тому, що він дуже щасливий тут. Під час кожної нашої розмови я чую від нього бажання залишатися в клубі протягом тривалого часу. Тож це лише питання часу, коли ми владнаємо всі деталі", – розповів Артета.

Нагадаємо, Деклан Райс виступає за "канонірів" з літа 2023 року, коли перебрався з Вест Гема за 105 млн фунтів.

Цього сезону хавбек зіграв у складі лондонців 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав чотири асисти. Його чинна угода з Арсеналом розрахована до літа 2028 року.

Раніше Артета повідомив строки відновлення лідера команди Букайо Сака.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон Деклан Райс

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