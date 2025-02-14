Лідер Арсенала повернеться після травми не раніше ніж через два місяці

Лідер лондонського Арсенала Букайо Сака зазнав невдачі у форсуванні відновлення після травми та повернеться не раніше ніж через два місяці.

Про це повідомляє Daily Mail.

Попри плани повернутись до гри на початку березня, футболіст пропустить не менш ніж вісім тижнів. Очікується, що Сака зможе вийти на поле лише у середині квітня.

Нагадаємо, англієць травмував підколінне сухожилля в матчі 17 туру АПЛ проти Крістал Пелас.

Букайо записав на свій рахунок 9 голів та 13 результативних передач у 24 матчах Арсенала цього сезону.

Зазначимо, що окрім 23-річного вінгера в лазареті лондонців знаходяться Такехіро Томясу, Бен Вайт, Габіель Жезус та Габріель Мартінеллі.

Раніше стало відомо про травму ще одного футболіста групи атаки "канонірів".