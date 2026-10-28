Артета відреагував на виліт Арсенала з Кубку ліги від клубу четвертого дивізіону

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо поразки від Флітвуд Таун (1:1, 3:5 по пен.) у поєдинку 1/8 фіналу Кубку англійської ліги.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

"Перш за все, вітаю Флітвуд Таун. За те, як вони це зробили, за ту атмосферу, яку створили. Я не можу дорікнути своїм гравцям за їхнє ставлення та інтенсивність протягом усього матчу, але коли ти граєш настільки переконливо, не можна давати супернику жодного шансу. Коли ми створюємо таку кількість ударів і моментів, як сьогодні, треба забивати три, чотири чи п'ять голів.

Треба цим скористатися. Якщо цього не робиш, то переваги немає, і це реальність. Тоді доводиться чекати та проходити далі у серії пенальті, а ми цього не зробили. Імовірність цього була низькою, зважаючи на те, як розвивалася гра, але це футбол, і навіть при низькій імовірності завжди є шанс, що ти можеш вилетіти з кубку", – сказав іспанець.