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Ключовий гравець Арсенала переніс операцію та не зіграє до кінця сезону

Олександр Булава — 16 лютого 2025, 18:49
Ключовий гравець Арсенала переніс операцію та не зіграє до кінця сезону
Кай Гаверц
Getty Images

Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц переніс операцію та пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.

Про це розповів гравець в Instagram.

"Останні кілька днів були важкими як фізично, так і психічно. А вчора був хороший день. Успішна операція і перемога.

Дякую за всі повідомлення про підтримку за останні кілька днів, це дуже допомогло.

Тепер я зосереджений на своєму шляху до повного відновлення і підтримую команду за межами поля", – розповів Гаверц.

25-річний німець отримав травму підколінного сухожилля під час тренувального збору команди в Дубаї. У поточному сезоні на його рахунку 15 голів і 5 асистів у 34 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про жахливу кількість травм серед гравців Арсенала.

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