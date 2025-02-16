Ключовий гравець Арсенала переніс операцію та не зіграє до кінця сезону
Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц переніс операцію та пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.
Про це розповів гравець в Instagram.
"Останні кілька днів були важкими як фізично, так і психічно. А вчора був хороший день. Успішна операція і перемога.
Дякую за всі повідомлення про підтримку за останні кілька днів, це дуже допомогло.
Тепер я зосереджений на своєму шляху до повного відновлення і підтримую команду за межами поля", – розповів Гаверц.
25-річний німець отримав травму підколінного сухожилля під час тренувального збору команди в Дубаї. У поточному сезоні на його рахунку 15 голів і 5 асистів у 34 матчах за Арсенал у всіх турнірах.
Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про жахливу кількість травм серед гравців Арсенала.