Ключовий гравець Арсенала переніс операцію та не зіграє до кінця сезону

Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц переніс операцію та пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.

Про це розповів гравець в Instagram.

"Останні кілька днів були важкими як фізично, так і психічно. А вчора був хороший день. Успішна операція і перемога.

Дякую за всі повідомлення про підтримку за останні кілька днів, це дуже допомогло.

Тепер я зосереджений на своєму шляху до повного відновлення і підтримую команду за межами поля", – розповів Гаверц.