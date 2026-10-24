Лідер Арсенала може пропустити тривалий термін через травму, якої зазнав у Лізі чемпіонів

Правий вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака може пропустити щонайменше шість тижнів через травму, яку отримав у матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти мюнхенської Баварії.

Про це інформує BBC.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів, що у ділянці травми футболіста накопичилося чимало рідини, через що було складно визначити ступінь ушкодження.

На гравця збірної Англії чекатимуть додаткові обстеження, аби визначити характер травми та орієнтовний термін відновлення.

Нагадаємо, що Букайо відіграв проти Баварії лише 10 хвилин, вимушено покинувши поле. Замість нього тренерський штаб Арсенала випустив Еберечі Езе, а сам поєдинок закінчився бойовою нічиєю 2:2. Наприкінці поєдинку гол Деклана Райса врятував "канонірів" від виїзної поразки.

Також у цьому матчі травмувався лівий вінгер німецького клубу Луїс Діас.

Додамо, що до ушкодження Сака встиг взяти участь в 11-ти іграх лондонського гранда у поточному сезоні-2026/27, у яких відзначився 4 м'ячами та одним асистом.