Ліверпуль не мав проблем із Ньюкаслом, Миколенко асистував за Евертон у 27-му турі АПЛ

Сьогодні, 26 лютого, відбулося 5 матчів у межах 27 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед, який цей сезон проводить на слабкому рівні, мав проблеми з Іпсвічем. Гості першими забили після помилки "червоних дияволів", але на "Олд Траффорді" команда Аморіма зібралася і вийшла вперед.

На 43-й хвилині Патрік Доргу отримав червону картку. Через кілька хвилин Іпсвіч зрівняв рахунок. Можливо, багато хто думав, що в меншості МЮ погодиться і на нічию, але завдяки голу від Гаррі Магвайра Юнайтед вийшов уперед та отримав 3 очки.

Ноттінгем Форрест на власному полі зумів стримати Арсенал. Гра завершилася "сухою" нічиєю.

Гол Ерлінга Голанда допоміг Манчестер Сіті на виїзді обіграти Тоттенгем. Норвежець забив на 90+4 ще раз, але після перегляду VAR арбітр відмінив взяття воріт.

Найцікавішим для українських вболівальників був поєдинок між Брентфордом та Евертоном. Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко вийшли на поле з перших хвилин. "Іриски" пропустили першими, але гол Джейка О'Браєна з передачі українського фулбека допоміг їм вирвати нічию.

В останньому поєдинку вечора Ньюкасл нічого не зміг зробити з Ліверпулем, який здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначилися Домінік Собослаї та Алексіс Мак Аллістер.

Футбол – АПЛ-2024/25

26 лютого, 27 тур

Брентфорд – Евертон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Вісса, 1:1 – 77 О'Браєн.

Манчестер Юнайтед – Іпсвіч 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 4 Бідас, 1:1 – 22 Морсі (автогол), 2:1 – 26 Де Лігт, 2:2 – 45+2 Бідас, 3:2 – 48 Магвайр.

Вилучення: 43 Доргу (Манчестер Юнайтед, пряма червона картка).

Ноттінгем Форест – Арсенал 0:0 (0:0)

Тоттенгем – Манчестер Сіті 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 12 Голанд.

Ліверпуль – Ньюкасл 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Собослаї, 2:0 – 63 Мак Аллістер.

Лідером чемпіонату є Ліверпуль. Мерсисайдці наразі мають 67 очок. Арсенал набрав на 13 балів менше, але має гру в запасі. Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті розташувався на четвертій сходинці – клуб Жузепа Гвардіоли здобув 47 очок.