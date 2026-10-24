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Артета порівняв Гаверца та Дьокереша на тлі нестачі ігрової практики у шведа

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 10:52
Артета порівняв Гаверца та Дьокереша на тлі нестачі ігрової практики у шведа
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета порівняв своїх форвардів Кая Гаверца та Віктора Дьокереша. 

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

Як запевнив іспанець, футболіст збірної Швеції гарантовано матиме шанс проявити себе цього сезону, в якому він має обмежену кількість ігрової практики.

"Я дуже люблю і Гаверца, і Дьокереша. У нього відрізняється характер він Кая, але це та людина, до якої ти справді відчуваєш близькість. 

Віктор дуже важливий для команди і він точно матиме свій шанс", – розповів Артета.

Цього сезону Віктор Дьокереш лише дев'ять разів з'являвся на полі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Нагадаємо, швед приєднався до Арсенала минулого літа за 64+10 млн євро зі Спортинга.

Раніше "каноніри" оголосили про підписання нового контракту зі своїм головним тренером.

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