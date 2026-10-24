Артета порівняв Гаверца та Дьокереша на тлі нестачі ігрової практики у шведа

Головний тренер Арсенала Мікель Артета порівняв своїх форвардів Кая Гаверца та Віктора Дьокереша.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

Як запевнив іспанець, футболіст збірної Швеції гарантовано матиме шанс проявити себе цього сезону, в якому він має обмежену кількість ігрової практики.

"Я дуже люблю і Гаверца, і Дьокереша. У нього відрізняється характер він Кая, але це та людина, до якої ти справді відчуваєш близькість.

Віктор дуже важливий для команди і він точно матиме свій шанс", – розповів Артета.