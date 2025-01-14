Форвард Арсенала вибув на тривалий час

Бразильський форвард Арсенала Габріел Жезус пройшов медичне обстеження, яке підтвердило травму передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний форвард травмувався у матчі Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед (3:5 по пенальті).

Найближчими днями його прооперують, після чого розпочнеться програма відновлення та реабілітації.

Нагадаємо, що Габріел Жезус перейшов до Арсенала влітку 2022 року. Його трансфер з Манчестер Сіті обійшовся "канонірам" у 52,2 мільйона євро. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів та 2 асиста у 27 матчах.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до нападника Ювентуса.