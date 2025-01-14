Форвард Арсенала вибув на тривалий час
Габріел Жезус
ФК Арсенал
Бразильський форвард Арсенала Габріел Жезус пройшов медичне обстеження, яке підтвердило травму передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
27-річний форвард травмувався у матчі Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед (3:5 по пенальті).
Найближчими днями його прооперують, після чого розпочнеться програма відновлення та реабілітації.
Нагадаємо, що Габріел Жезус перейшов до Арсенала влітку 2022 року. Його трансфер з Манчестер Сіті обійшовся "канонірам" у 52,2 мільйона євро. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів та 2 асиста у 27 матчах.
Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до нападника Ювентуса.