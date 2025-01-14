Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Форвард Арсенала вибув на тривалий час

Олександр Булава — 14 січня 2025, 19:51
Форвард Арсенала вибув на тривалий час
Габріел Жезус
ФК Арсенал

Бразильський форвард Арсенала Габріел Жезус пройшов медичне обстеження, яке підтвердило травму передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний форвард травмувався у матчі Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед (3:5 по пенальті).

Найближчими днями його прооперують, після чого розпочнеться програма відновлення та реабілітації.

Нагадаємо, що Габріел Жезус перейшов до Арсенала влітку 2022 року. Його трансфер з Манчестер Сіті обійшовся "канонірам" у 52,2 мільйона євро. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів та 2 асиста у 27 матчах.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до нападника Ювентуса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал Лондон Габріел Жезус

Габріел Жезус

Жезус не програв жодного матчу АПЛ, у якому він забив гол
Зінченко та його найкращий друг залишать Арсенал – The Athletic
Арсенал готовий продати Зінченка заради трансферу зірки Ньюкасла
Зінченко не входить у подальші плани Артети – джерело
Ньюкасл націлився на трансфер нападника Арсенала

Останні новини