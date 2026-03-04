Вирушив у Лондон: з'явились нові деталі травми Беллінгема

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжує лікування після травми, яку отримав у матчі 22 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє Cope.

За інформацією порталу, футболіст збірної Англії наразі перебуває у Лондоні у компанії керівника медичної служби "Королівського клубу". Незабаром він повернеться до Мадрида, аби проконсультуватись з іншим спеціалістом, адже його повернення на футбольне поле затягується.

Нагадаємо, що у Беллінгема розрив лівого напівсухожильного м'яза. Через це ушкодження Джуд востаннє брав участь в офіційних іграх ще 1 лютого. Після чого він вже пропустив шість матчів Реала.

Відзначимо, що Джуд вже пропускав старт сезону-2025/26 через операцію на лівому плечі. У поточному розіграші зірковий півзахисник взяв участь у 28 поєдинках "вершкових" в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

Його контракт із мадридським грандом розрахований до кінця червня 2029 року.

Команда Альваро Арбелоа також втратила Кіліана Мбаппе та Родріго. Останній пропустить чемпіонат світу-2026 через розрив передньої хрестоподібної зв'язки.