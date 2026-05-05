Пропустить 5 місяців. Захиснику Реала знадобиться операція

Олег Дідух — 5 травня 2026, 18:07
Французький захисник мадридського Реала Ферлан Менді перенесе операцію в зв'язку з травмою, отриманою в матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола.

Про це повідомляє Мігель Анхель Діас.

Нагадаємо, 3 травня Менді отримав травму сухожилля прямого м'яза стегна правої ноги. Терміни відновлення залежали від того, чи знадобиться 30-річного французу.

Для Менді все пішло за гіршим сценарієм: операція йому таки знадобиться. Найімовірніше, його оперуватиме той же лікар, який оперував іншого гравця Реала, Едера Мілітао. Очікується, що терміни відновлення Менді складуть 5 місяців.

Зауважимо, що цього сезону Менді зіграв лише 9 матчів в усіх турнірах, переважно лікуючись від ушкоджень м'язів та стегна.

