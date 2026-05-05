У Реала назріває невдоволення через привілеї Мбаппе – ЗМІ

Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе опинився в епіцентрі напруги усередині іспанського колективу.

Про це інформує L'Equipe.

Декілька його одноклубників вважають, що 27-річний форвард отримує особливе ставлення та роль у структурі команди.

Зазначається, що Кіліан надає перевагу дружбі з французькими легіонерами "Королівського клубу", що може вплинути на інших футболістів "вершкових".

Також згадується інцидент, коли Мбаппе продемонстрував зневажливе ставлення до співробітника клубу під час одного з тренувань Реала.

Раніше повідомлялося, що француз ризикує пропустити кінцівку сезону через травму, яку отримав у матчі проти Бетіса у рамках 32-го туру Ла Ліги.

До ушкодження Кіліан відзначився 41 голом та 6 асистами у 41-му поєдинку в усіх турнірах поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що Мбаппе перебрався до Мадрида влітку 2024-го. Від моменту переходу вже провів у футболці "вершкових" 100 ігор (85 м'ячів та 11 гольових передач) та завоював два титули.

Його контракт із Реалом розрахований до кінця червня 2029-го. Неодноразово у пресі з'являлася інформація про специфічний характер французького форварда. Уболівальники навіть почали його називати справжнім "диктатором".

Додамо, що у наступному турі Ла Ліги команда Альваро Арбелоа зіграє на виїзді проти Барселони. Ель Класіко відбудеться 10 травня о 22:00 (за київським часом).