Реал розкрив деталі травми Беллінгема

Мадридський Реал повідомив деталі стану здоров'я Джуда Беллінгема, який травмувався у матчі 22 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це йдеться на сайті "вершкових".

22-річний атакувальний півзахисник пошкодив напівсухожильний м'яз лівої ноги. Термін відновлення не уточнюється. За інформацією "Королівського клубу", стан провідного футболіста буде спостерігатись.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:1. Джуд покинув поле вже на 10-й хвилині поєдинку. Замість травмованого англійця у гру вступив Брахім Діас.

Відзначимо, що Джуд вже пропускав старт сезону-2025/26 через операцію на лівому плечі. У поточному розіграші Беллінгем взяв участь у 27 поєдинках, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами.

Реал завдяки цій перемозі над Райо Вальєкано продовжує "дихати у спину" каталонській Барселоні. Між іспанськими грандами різниця лише в один бал на користь "блаугранас" – 55 проти 54-х очок, які набрала команда Альваро Арбелоа.

Наступний матч Реала відбудеться 8 лютого. "Вершкові" гостюватимуть на полі Валенсії. Початок зустрічі Ла Ліги – о 22:00 (за Києвом).