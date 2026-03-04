Оточення Мбаппе б'є на сполох через травму форварда Реала

Травма французького форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе може бути значно серйознішою, аніж зазначається.

Про це повідомляє Cadena SER.

Так вважає оточення 27-річного нападника, який досі відчуває дискомфорт у коліні. Існує думка, що задня хрестоподібна звʼязка лівого коліна Мбаппе перебуває на "межі" розриву.

Водночас наразі є інформація, що Кіліан пробуде без футболу наступні три тижні. У "Королівському клубі" сподіваються, що француз зможе допомогти команді у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті, який запланований на 17 березня. Початок – о 22:00 (за Києвом).

Повідомлялось, що Кіліан, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовляється від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

Раніше іспанське видання Marca інформувало, що Мбаппе обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

27-річний форвард вже пропустив матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки, у якому Реал здобув перемогу 2:1, вийшовши до наступного раунду єврокубкового турніру.

Окрім цього Реал ще й надовго втратив вінгера Родріго, у якого розрив передньої хрестоподібної зв'язки.