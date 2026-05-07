Втратив контроль над командою: декілька гравців Реала перервали спілкування з Арбелоа

У мадридському Реалі продовжують панувати неприпустимі стосунки між головним тренером Альваро Арбелоа та командою.

Про це інформує Marca.

Щонайменше шість футболістів "вершкових" не контактують зі своїм наставником. Також присутні розбіжності усередині колективу між гравцями.

Раніше була інформація про конфлікт між Орельєном Чуамені та Федеріко Вальверде, які ледь не побилися наприкінці тренування, продовживши сварку в роздягальні. Причину такої суперечки не розкривали.

Ще перед цим центрбек Антоніо Рюдігер дав ляпаса своєму одноклубнику Альваро Каррерасу.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що низка гравців Реала невдоволена тим, що французький нападник Кіліан Мбаппе отримує особливе ставлення та роль у структурі команди. Після цього в мережі запустили онлайн-петицію з вимогою відходу 27-річного француза з "Королівського клубу".

Пізніше ситуацію прокоментували в оточенні футболіста.

Ці всі негативні моменти випливають із розташування мадридців перед Ель Класіко проти Барселони у рамках 35-го туру Ла Ліги-2025/26.

Протистояння Барселона – Реал розпочнеться 10 травня о 22:00 (за київським часом). Обидва колективи йдуть на вершині турнірної таблиці. "Блаугранас" із 88 балами лідирує, тоді як у "вершкових" в активі 77 набраних очок.