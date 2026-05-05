У таборі Мбаппе відповіли на чутки про конфлікт у Реалі

Оточення зіркового форварда Реала Кіліана Мбаппе відреагувала на чутки про конфлікт у Реалі, що з'явилися нещодавно у ЗМІ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Частина критики базується на перебільшенні елементів, пов'язаних із періодом відновлення після травми, який строго контролюється клубом. Це не відповідає дійсності щодо відданості та роботи, яку Кіліан щоденно виконує на благо команди", – сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ряд гравців Реала невдоволені тим, що Мбаппе отримує особливе ставлення та роль у структурі команди. Після цього в мережі запустили онлайн-петицію з вимогою відходу 27-річного француза з Реалу.

У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 41 гол і 6 асистів у 41 матчі за Реал у всіх турнірах.