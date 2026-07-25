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Трамп, Макрон і Стармер зіпсували передсезонний збір Брайтона

Олег Дідух — 25 липня 2026, 14:50
Трамп, Макрон і Стармер зіпсували передсезонний збір Брайтона
Getty Images

У Брайтона виникли серйозні проблеми з проведенням передсезонного збору через саміт G7.

Про це повідомляє The Athletic.

Річ у тім, що Брайтон планував провести передсезонний збір у французькому Евіан-ле-Бені. Проте 15 – 17 червня французький курорт приймав саміт G7.

Вертольоти президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона використовували в якості майданчика для зльоту та посадки вертольотів саме футбольне поле, на якому планував тренуватися Брайтон.

Коли працівники Брайтона прибули на тренувальну базу в Евіан-ле-Бені, вони були шоковані станом газону, який виявився непридатним для тренувань. Збір довелося терміново переносити в Австрію.

Нагадаємо, раніше Брайтон підписав захисника Тоттенгема Луку Вушковича.

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