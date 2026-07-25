Усик розповів деталі зустрічі з Трампом у Білому домі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це боксер розповів у коментарі пресслужбі Полісся.

Темою розмови з президентом США став бокс, а не політика.

"Дуже крута зустріч була – така спортивна та міжнародна, не політична. Поспілкувалися про бокс, про старих боксерів 60-х і 70-х років, про нинішнє покоління.

Він там питав, як я побив таких здоровенних типів. Каже, що я не такий великий, як вони. А я кажу: "Розмір не має значення. Якщо б розмір мав значення, королем тварин був би слон". Він посміявся з цього", – розповів Усик.