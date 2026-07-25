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Усик розповів деталі зустрічі з Трампом у Білому домі

Олександр Булава — 25 липня 2026, 16:13
Усик розповів деталі зустрічі з Трампом у Білому домі
Усик та Трамп
x.com/MargoMartin47

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це боксер розповів у коментарі пресслужбі Полісся.

Темою розмови з президентом США став бокс, а не політика.

"Дуже крута зустріч була – така спортивна та міжнародна, не політична. Поспілкувалися про бокс, про старих боксерів 60-х і 70-х років, про нинішнє покоління.

Він там питав, як я побив таких здоровенних типів. Каже, що я не такий великий, як вони. А я кажу: "Розмір не має значення. Якщо б розмір мав значення, королем тварин був би слон". Він посміявся з цього", – розповів Усик.

Напередодні український боксер заявив, що не буде балотуватися в президенти України.

Напередодні Усик та його промоутерська компанія Usyk-17 Promotion оголосили про проведення чергового вечора боксу в Україні.

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