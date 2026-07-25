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Трамп назвав Леброна Джеймса расистом

Олег Дідух — 25 липня 2026, 10:45
Трамп назвав Леброна Джеймса расистом
Леброн Джеймс
Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвав расистом зірку НБА Леброна Джеймса.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні стало відомо, що Джеймс продовжить кар'єру в складі Філадельфії. Після цього один із журналістів запитав у Трампа, кого той вважає найкращим гравцем у історії НБА – Леброна чи Майкла Джордана.

"Майкл Джордан – мій друг, я граю у гольф із ним. Він дійсно дуже хороший хлопець. Леброн… Не знаю, може він расист чи просто не любить Трампа. Мені подобаються люди, яким подобаюся я. Тому для мене однозначно Майкл Джордан найкращий", – заявив Трамп.

У президента США погані стосунки з Джеймсом ще з часів його першої каденції (2017 – 2021 роки). Спортсмен неодноразово виступав проти політики Трампа та відкрито підтримував Камалу Харріс на виборах 2024 року.

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