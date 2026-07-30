УЄФА обирає опонента Інфантіно на пост президента ФІФА: серед кандидатів фігурує президент ПСЖ – інсайдер

УЄФА обговорює опонента Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Як зазначається, серед кандидатів вирізняється президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі, який має прихильність серед членів Союзу європейських футбольних асоціацій.

Утім, сам катарський бізнесмен не має наміру балотуватися. Його намагаються переконати одразу декілька футбольних асоціацій, проте поки Аль-Хелаїфі не змінив свого рішення.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя американського президента Дональда Трампа.

Це рішення викликало різку критику з боку УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій зазначив, що такий крок "перетне межу" спортивних принципів.

Пізніше стало відомо, що європейські країни, котрі є членами УЄФА, можуть влаштувати бойкот майбутньому чемпіонату світу, якщо ФІФА так і ініціює створення "FIFA Forward Enterprise".