Усик вплинув на ставлення Трампа до України – ЗМІ

Зустріч з колишнім абсолютом у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) вплинула на погляди президента США Дональда Трампа на війну в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В матеріалі йдеться, що протягом тривалого часу у приватних розмовах із радниками Трамп наполягав на тому, що наша країна програє війну. Однак зараз він вражений стійкістю України, почав захоплюватися українською індустрією безпілотників та здатністю захищатися від БПЛА.

Одним із тих, хто вплинув на погляди президента США став, зокрема, Олександр Усик. Зірковий боксер вразив політика під час зустрічі в Овальному кабінеті.

За словами людей, які знайомі з перебігом зустрічі, спортсмен сказав Трампу, що українці – бійці та переможці. Він подарував президенту США підписану боксерську рукавичку, а також зблизилися завдяки любові до Мохаммеда Алі.

Зазначається, що Усик невпевненою англійською розповів, як його родина потрапила під обстріл в Києві. В якийсь момент Трамп запитав бійця, чим відрізняються росіяни та українці, а той показав на свою голову та серце – і сказав, що відмінності є, до того ж значні.

Нагадаємо, що напередодні Олександр розповів, чому не завершує кар'єру. Він зізнався, що мотивацією є не гроші.