Трамп хоче, щоб президент ФІФА Інфантіно став новим генсеком ООН

Президент США Дональд Трамп прагне бачити очільника ФІФА Джанні Інфантіно наступним генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй на зміну Антоніу Гутеррешу,

Про це повідомляє New York Post.

Португалець йде у відставку наприкінці грудня. Американський лідер бачить 56-річного швейцарського функціонера хорошим кандидатом на цю посаду.

Вони помітно зблизилися під час організації чемпіонату світу з футболу, перед яким Трамп також отримав першу в історії Премію миру ФІФА. На його думку, Інфантіно володіє унікальною здатністю об'єднувати людей та має величезний авторитет у всьому світі.

Крім того, Білий дім вважає сімох поточних офіційних кандидатів на цю посаду відверто слабкими претендентами. Серед них виділяються експрезидентка Чилі Мішель Бачелет, яка стикається з протидією США, та голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, чия кандидатура викликає занепокоєння у Великої Британії через питання Фолклендських островів.

Дипломат Паоло Дзамполлі, який є спеціальним посланцем Трампа, вже назвав цю ідею геніальною, зазначивши, що досвідчений керівник футбольної асоціації здатний подолати затяжну бюрократію ООН. Проте наразі залишається невідомим, наскільки детально лідери обговорювали цей план і чи готовий сам Інфантіно залишити свою посаду.

Швейцарець поки не коментував ініціативу Трампа. Раніше він оголосив про намір переобиратися на новий термін у ФІФА наступного березня.