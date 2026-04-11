Тоттенгем вперше в історії опинився у зоні вильоту АПЛ

Микола Літвінов — 11 квітня 2026, 00:37
Тоттенгем вперше в історії опинився у зоні вильоту АПЛ
Лондонський Тоттенгем вперше за 144 роки своєї історії опинився у зоні виживання в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Polymarket Sports.

Це сталося після стартового матчу 32-го туру АПЛ, у якому Вест Гем з дублями Мавропаноса та Кастельяноса розгромив Вулвергемптон. Завдяки цьому результату "молотобійці" вийшли із зони виживання, поступившись місцем Тоттенгему, який тепер посідає 18 місце з 31 заліковим балом.

За підрахунками Polymarker, ймовірність вильоту "шпор" у цьому сезоні складає 39 відсотків.

У поточному сезоні "шпори" 7 разів перемагали, 9 разів зіграли внічию та зазнали 15 поразок. За цей час команда змінила трьох головних тренерів.

На початку сезону команду очолював Томас Франк, але вже у лютому 2026 його звільнили, далі керівництво над командою прийняв Ігор Тудор, але наприкінці березня він теж був звільнений. Зауважимо, що на чолі з Тудором "шпори" встановили найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Відео Фото Так падав Тоттенгем: скупий Леві, нудний Франк і Кінський, що насмішив Метрополітано

А наразі головним тренером Тоттенгема є колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який підписав контракт з клубом 31 березня

Де Дзербі заявив, що залишиться в Тоттенгемі на наступний сезон попри можливий виліт команди з АПЛ
Тоттенгем

Тоттенгем

