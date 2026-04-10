Де Дзербі заявив, що залишиться в Тоттенгемі на наступний сезон попри можливий виліт команди з АПЛ

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі заявив, що незалежно від обставин він залишиться тренером команди на наступний сезон.

Його слова передає ESPN.

"Я вважаю, що насамперед потрібно зберегти Тоттенгем у Прем'єр-лізі. Це має бути зрозуміло всім. Я хочу працювати в Прем'єр-лізі й вважаю, що заслуговую на це. Але головний сенс моєї роботи виходить за межі ліги.

У будь-якому разі, якщо я підписав контракт у квітні, я маю бути готовий залишитися в наступному сезоні, що б не сталося. Тому я хочу знову зосередитися на Сандерленді та інших шести матчах. Але моя думка дуже чітка".

Де Дзербі пояснив, що команда може залишитися в англійській Прем'єр-лізі завдяки високому рівню гравців.

"Я впевнений у рівні гравців, адже раніше я був дуже, дуже близький до того, щоб запросити багатьох із них до своїх колишніх команд. Вони працюють дуже добре".

Також італійський фахівець заявив, що не він краще за минулих тренерів "шпор", які тренували команду у цьому сезоні.

"Я не кращий за Томаса Франка чи Ігора Тудора, бо вважаю їх дуже хорошими тренерами. Я намагаюся внести свій стиль, себе, свій характер, свою особистість, свою пристрасть, насамперед щоб показати їхні якості, бо вони мають багато якостей, а потім досягти нашої мети, бо найважливіше зараз – це наша мета".

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Тоттенгем 31 березня. Повідомлялося, що тривалий час італієць погоджувався очолити команду лише влітку і лише в тому разі, якщо "шпори" залишаться в АПЛ. На посаді головного тренера Тоттенгема Де Дзербі замінив Ігора Тудора, якого звільнили після найдовшої серії поразок в історії клубу.

Зауважимо, що останнім клубом Де Дзербі був французький Марсель. Італієць покинув французький клуб 11 лютого 2026 року у статусі рекордсмена.

Тоттенгем після 31 туру АПЛ посідає 17-те місце серед 20-ти учасників першості, маючи в активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.