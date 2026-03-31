Екстренер Шахтаря Де Дзербі очолив Тоттенгем
Лондонський Тоттенгем представив італійця Роберто Де Дзербі новим головним тренером команди.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Обидві сторони погодили усі умови контракту. Угода підписана терміном на п'ять років.
На посаді головного тренера "шпор" Де Дзербі замінив Ігора Тудора, якого звільнили після найдовшої серії поразок в історії клубу.
Нагадаємо, що останнім клубом Де Дзербі був французький Марсель. Італієць покинув французький клуб 11 лютого 2026 року у статусі рекордсмена.
Тоттенгем після 31 туру АПЛ посідає 17-те місце серед 20-ти учасників першості, маючи в активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.