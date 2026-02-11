Українська правда
Тоттенгем звільнив головного тренера

Денис Іваненко — 11 лютого 2026, 12:56
Тоттенгем звільнив головного тренера
Томас Франк
Independent

Томас Франк залишив посаду головного тренера лондонського Тоттенгема.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Керівництво ухвалило рішення звільнити фахівця з Данії. У клубі заявили, що настав час, коли зміни є необхідними.

"Ми мали намір приділити йому час і підтримку, необхідні для спільного будівництва майбутнього. Однак результати та виступи призвели Раду директорів до висновку, що зміни на цьому етапі сезону необхідні. Протягом усього часу роботи Томас поводився з непохитною відданістю, віддаючи все можливе для просування Тоттенгема вперед. Ми хочемо подякувати йому за його внесок і побажати йому всіх успіхів у майбутньому", – йдеться у повідомленні клубу.  

Зазначимо, що Франк очолював "шпор" з 1 липня 2025 року. Під його керівництвом лондонська команда виграла лише 13 з 38 матчів.

Напередодні Тоттенгем поступився вдома Ньюкаслу у 26 турі АПЛ. Наразі "шпор" від зони вильоту відділяє лише п'ять очок.

