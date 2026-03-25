Тоттенгем цікавиться головним тренером Фулгема – інсайдер

Нинішній головний тренер Фулгема Марку Сілва може очолити інший англійський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мова проти Тоттенгем. 48-річний португальський фахівець є альтернативним варіантом для "шпор", якщо перемовини з Роберто Де Дзербі зайдуть у глухий кут.

Цікаво, що також Де Дзербі цікавляться Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Раніше інсайдер Романо повідомляв, що прихід Роберто до "шпор" дуже малоймовірний.

В англійському клубі переконані, що Сілва є менш ризикованим варіантом через його досвід роботи в АПЛ.

Відзначимо, що португалець із 2017-го працює в англійському футболі. Сілва очолював Галл Сіті, Вортфорд, Евертон, а у 2021-му прийшов до керма Фулгема.

Контракт наставника з "дачниками" розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. На чолі команди він провів вже 222 матчі. У скзоні-2021/22 Марку привів Фулгем до перемог у другому англійському дивізіоні Чемпіоншипі.

Тоттенгем із 30 балами посідає лише 17-те місце у таблиці АПЛ-2025/26, тоді як Фулгем із 44 очками йде 9-м.