Система хвора в самій основі: президент Ла Ліги розкритикував ФІФА за скандали на ЧС-2026 та вважає, що Інфантіно має піти

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував рішення ФІФА щодо впровадження пауз на гідратацію на чемпіонаті світу-2026 та скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна, зазначивши, що час Джанні Інфантіно на посаді президента організації вже давно минув.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

За словами 63-річного функціонера, перерви на водопій в цьогорічній світовій першості слугують засобом показати рекламу, а не забезпечення здоров'я футболістів, як раніше це заявляла ФІФА.

Тебас аргументує свою позицію тим, що в Ла Лізі такі паузи ставлять у випадку реальної спеки, а під час матчів мундіалю президент Ла Ліги вимушений був вдягати верхній одяг через кондиціонери на стадіоні.

"ФІФА влаштовує все так, як хоче, заради своїх цілей, заради своїх інтересів, аж ніяк не заради футболу. Тож якщо їм потрібна 27-хвилинна перерва – вони її роблять. Перерви для гідратації – це брехня. У нас у Ла Лізі вони є, але тільки коли справді спекотно. А тут, на стадіонах у Далласі, Лос-Анджелесі та Атланті, було кондиціоноване повітря, на трибунах мені довелося надягнути светр. Це була брехня, перерва для реклами. А потім був ще випадок з Балогуном".

Окремо Тебас зупинився на рішенні ФІФА анулювати відсторонення американського футболіста Балогуна на мундіалі.

"Доказ того, що нами керує інституція, яка робить і вирішує, що хоче і коли хоче, керуючись лише власними інтересами, не думаючи – я не кажу "консультуючись", – про решту футболу. І в багатьох випадках вона діє на шкоду футболу".

Функціонер стверджує, що такі рішення лише шкодять футболу, й ФІФА дуже пощастило через виліт підопічних Маурісіо Почеттіно в 1/8 турніру від Бельгії. За словами Тебаса, такі негативні для світового спорту ухвалюється, зокрема, й через відсутність повноцінної опозиції та пасивних співучасників.

"Це складно, бо в системі є активні співучасники, які беруть участь в ухваленні таких рішень, і пасивні співучасники, які мовчать, не викривають і не роблять нічого, щоб запобігти повторенню подібних випадків. Вони критикують систему в барі за чашкою кави або в приватних телефонних розмовах, але потім не роблять нічого, щоб покласти цьому край. Призупинення дискваліфікації американського гравця – це надзвичайно серйозний випадок: їм пощастило, що Бельгія вибила США з турніру, бо інакше міг би виникнути скандал, який коштував би Інфантіно посади. Оскільки перемогла Бельгія, їм вдалося приховати цю справу. Але такі випадки – це лише верхівка айсберга".

Підсумовуючи, Хав'єр Тебас зазначив, що час перебування Джанні Інфантіно на посаді очільника ФІФА вже давно мав скінчитися. Проте він наголосив, що більшість федерацій підтримують переобрання 56-річного функціонера, а справжні кандидати від опозиції не були висунуті на вибори. Це свідчить про те, що прогнила в самій основі, за його словами.

Президент іспанської Ла Ліги звинуватив американських критиків Інфантіно, що вони, окрім публічних виступів, не роблять нічого, щоб допомогти розв'язуванню цих проблем.

"На мою думку, так, я вважаю, що його час минув. Але він має підтримку системи, федерацій, і тут більше нічого додати, чи не так? Немає кандидата від опозиції, ніхто не хоче висуватися, щоб програти. Така система, і вона хвора в самій своїй основі. Він не мав би залишатися, але стан речей не дозволяє йому піти. Останніми днями тут, в Америці, я чув багато людей, які виступають проти Інфантіно, які не згодні з тим, що він робить. Вони про це говорять, але потім нічого не роблять. Не знаю, що гірше – мовчання чи співучасть, адже той, хто мовчить, прекрасно усвідомлює, якої шкоди зазнає футбол".

Нагадаємо, що напередодні понад 200 асоціацій-членів ФІФА підтримали переобрання Інфантіно президентом Міжнародної федерації футболу на четвертий термін, попри занепокоєння через ситуацію зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Додамо, що після рішення щодо Балогуна УЄФА перейшов до публічної атаки на ФІФА, виступивши з офіційним релізом, у якому рішення щодо американського нападника різко критикується. Водночас стало відомо, що в УЄФА хочуть змістити Інфантіно з посади президента.

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін не відвідав фінал цьогорічного мундіалю на знак протесту проти політики ФІФА.