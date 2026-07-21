ФІФА планує розширити ЧС-2030 до 64 команд, аби залучити Китай – ЗМІ

Однією з причин, чому ФІФА хоче збільшити квоту учасників на чемпіонат світу-2030, є бажання долучити до мундіалю збірну Китаю.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, основний резон такої ініціативи полягає у фінансових аспектах. Міжнародна федерація футболу сподівається на високі прибутки від фан-бази країни, чиє населення сягає понад 1,4 мільярда людей.

Зазначимо, що збірна Китаю востаннє виступала на світовій першості ще у 2002 році. Тоді "Червоні дракони" вибули з групового етапу, програвши всі три матчі з нулем забитих м'ячів.

У третьому раунді азійської кваліфікації на цьогорічний мундіаль підопічні Бранко Іванковича вилетіли, посівши з 9 заліковими балами п'яте місце в турнірній таблиці (3 перемоги, 0 нічийних результатів та 7 поразок).

Зауважимо, що чемпіонат світу-2030 року на честь сторіччя проходитиме на різних континентах. Матчі прийматимуть Іспанія, Марокко, Португалія, Аргентина, Парагвай та Уругвай. Змагання за звання найкращої збірної триватимуть з 8 червня до 21 липня.

Нагадаємо, що президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявляв, що після збільшення кількості учасників на ЧС-2026 до 48 команд, організація міркує над подальшим розширенням квоти до 64 країн на наступному мундіалі.

Напередодні президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес підтримав цю ідею, оголосивши, що на наступному чемпіонаті світу буде "чудова нагода" зіграти 64 командам.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через суперечки з Міжнародною федерацією футболу. Однією з причин незадоволення словенського функціонера стала ініціатива збільшення кількості збірних на чемпіонаті світу.